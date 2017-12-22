Школа-интернат имени Ласточкиной Казани получила диплом всероссийского конкурса

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Воспитанники Казанской школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья награждены дипломом финалиста первого всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья». Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Финал конкурса прошел в Москве с 21 по 22 декабря. В конкурсе приняли участие более 600 общеобразовательных, коррекционных школ, а также организаций для людей с ОВЗ и школ-интернатов.

По итогам первого этапа в финал прошли 18 лучших школ Москвы, Московской, Ленинградской, Ивановской, Кемеровской, Калужской и Саратовской областей, Алтайского, Пермского и Забайкальского краев, Удмуртии и Татарстана.

В финале конкурсанты продемонстрировали свой опыт и образовательные методики, включающие здоровьесберегающие технологии. Участники соревновались в номинациях «Лучшая организация здоровьесберегающего образовательного процесса и среды в коррекционной школе», «Лучшая образовательная программа в сфере обеспечения охраны здоровья и формирования культуры здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ» и «Лучший конспект учебного занятия с применением здоровьесберегающих технологий».