Зеленодолец Данил Буранов не смог выйти в финал шоу «Голос-6»

(Набережные Челны, 22 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Данил Буранов из Зеленодольска не смог пробиться в финал шоу «Голос-6». В прямом эфире на Первом канале он уступил китаянке из команды Димы Билана Ян Гэ.

Первой в полуфинале команды Дмитрия Билана выступила Ян Гэ. Она исполнила песню «Моей душе покоя нет», именно эту композицию спела Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

Данил Буранов исполнил песню «She’s Gone» группы Steelheart. Далее оба участника полуфинала выступили со звездой – Alekseev. Они исполнили песню «Пьяное солнце».

В течении всего выступления участников за них голосовали в прямо эфире телезрители, также свои проценты распределил и сам наставник, отдав 60 процентов голосов Дмитрию Буранову и 40 процентов Ян Гэ. Телезрители же выбрали победителем Ян Гэ с преимуществом более чем в 35 процентов. Именно она прошла в финал проекта от Димы Билана.

Данил Буранов участвовал в шоу «Голос» в третий раз. Зеленодолец с успехом прошел слепые прослушивания, нокауты и четвертьфинал.

Будучи еще школьником, Данил стал победителем у себя в городе в номинации «Конферанс» фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык». Также он является выпускником ГИТИСа, артистом продюсерского центра Григория Лепса.

