Камерный хор РТ представил казанцам песню Назарбаева и микс финской польки с татарской плясовой

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на сцене Большого концертного зала имени С.Сайдашева в Казани прошел концерт Государственного камерного хора Татарстана. В программе «Алтын граммофон» финская полька переплелась с татарской плясовой, ария Пуччини – с задушевной песней о любви, а половецкие пляски из «Князя Игоря» Бородина причудливо соединились с «Ак калфак».

Уникальность концерта состоит в том, что каждое произведение прозвучало не в привычном для слушателя классическом звучании, а в оригинальном соединении лучших произведений татарского народа и профессиональных композиторов с известными европейскими и русскими композициями.

«Наш концерт не имеет формата. Единственное ограничение, по которому мы приглашали солистов, – обертональность звучания, умение создать атмосферу. Татарская музыка в чистом виде будет соседствовать сегодня с шедеврами мировой классики», – сказала руководитель хора Миляуша Таминдарова.

С хором в этот вечер пели заслуженная артистка Татарстана Алина Шарипжанова, Ильгиз Закиев, Ильдар Рахимов, Венера Шайдуллина и многие другие. Также с артистами хора выступил оркестр «Театра на Булаке» под управлением Дмитрия Чиркова, группы Gauga и Juna. Самой юной солистке, которая исполнила соло на скрипке в песне «Урман кызы», Таире Мингазовой всего шесть лет. «Это моя внучатая племянница. Она всего полгода назад взяла в руки скрипку, а сейчас уже лауреат международного конкурса! Она очень хотела сыграть с хором именно эту песню. Знает, что ее бабушка – волшебница», – с улыбкой рассказала в антракте Таминдарова.

Идея такого концерта-микса от первой ноты до последней родилась в поезде, когда хор возвращался с гастролей в Финляндии. Там огромным успехом пользовалась миксовая композиция из спиричуэлса Every time и татарской песни «Шэль бэйлэдем», естественно, на двух языках. С того времени в течение года стали появляться уникальные концертные номера: «Зольхижа» и Ария Чио-Чио Сан из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», «Весеннее» с мелодиями Рустема Яхина, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена или задорная финская полька, которую великолепно дополнила песня «Тала тала».

Среди ранее звучавших номеров, впервые в Казани прозвучали и премьеры, подчас, совсем необычные. Хор исполнил композицию «Ушконыр», которую написал сам Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Большое значение, как отметила Таминдарова, безусловно, имеет и талант аранжировщика, перед которым ставится задача гармонично соединить, казалось бы, совсем разные по стилю, времени написанию, самой культуре, произведения. Однако задача – «соединить, вплести в мировую картину свой национальный орнамент» – решена успешно.