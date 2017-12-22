США ввели санкции против десяти российских криминальных авторитетов

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Министерство финансов США ввело санкции в отношении еще десяти криминальных авторитетов – выходцев из бывшего СССР, в первую очередь России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства.

В частности, в черный список попали Юрий Пичугин, Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин, Рубен Татулян, Василий Христофоров, Захарий Калашов (Шакро), Камчибек Кольбаев, Владислав Леонтьев, Лаша Шушанашвили, Гафур Рахимов. Санкции также распространяются на принадлежащие Татуляну или контролирующиеся им отель «Весна» в Сочи, а также компанию «Новый Век Медиа», зарегистрированную в Москве.

Ограничения против вышеуказанных лиц «вводят запрет гражданам США совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США», отмечается в сообщении американского Минфина.

Ранее сообщалось, что в черный список США попал глава Чечни Рамзан Кадыров.