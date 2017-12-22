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К мундиалю гидов Казани обучат пяти языкам

22 декабря 2017, 22:16

На обучение экскурсоводов выделят примерно 500 тыс. рублей.
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(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). К чемпионату мира по футболу 2018 года гидов Казани обучат пяти языкам: английскому, китайскому, арабскому, немецкому и испанскому. Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитет РТ по туризму Сергей Иванов, передает ТАСС.

На обучение экскурсоводов выделят примерно 500 тыс. рублей. При этом сами экскурсии также будут адаптированы для болельщиков, заметил спикер.

В том числе во время мундиаля туристы смогут посетить Казанский Кремль, Старо-Татарскую слободу, остров-град Свияжск и Болгарский музей-заповедник.

Одна из задач – использовать спортивное событие «как серьезный PR и промоушн Татарстана и Казани», заключил Иванов. 


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