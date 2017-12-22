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Общество

Более 200 жителей Менделеевска «Подарили детям сказку» в рамках подписной кампании

22 декабря 2017, 23:18

С каждой подписанной газеты десять рублей пошли на новогодние подарки детям приюта «Камские зори».
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(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). С 21 по 22 декабря все неравнодушные жители Менделеевска подписались на газету «Менделеевские новости», тем самым приняв участие в благотворительной акции «Подари детям сказку». Об этом пишет газета «Мензеля».

С каждой подписанной газеты десять рублей пошли на новогодние подарки детям приюта «Камские зори».

В рамках подписной кампании сотрудники редакции газеты также устроили для детей праздник. Педагоги и воспитанники Центра детского творчества предстали в роли Бабы-Яги, символов Старого и Нового года, Деда Мороза и Снегурочки. Вместе с детьми они провели конкурсы, а затем станцевали у елки. Многие дети были наряжены в маскарадные костюмы.

Далее для юных гостей провели экскурсию по редакции, журналисты рассказали об истории районного издания, работе творческого коллектива.

В завершение встречи девятнадцати воспитанникам приюта вручили новогодние подарки.

 


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