Журналист ИА «Татар-информ» победил в конкурсе по освещению уборочных работ в Татарстане

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Минсельхозпроде РТ состоялось награждение победителей конкурса журналистского мастерства о ходе уборочных работ в Татарстане. Наград удостоились 20 представителей СМИ, корреспондент ИА «Татар-информ» Надежда Гордеева одержала победу в номинации «Лучшее освещение хода уборочных работ».

Конкурс проводился Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ со 2 августа по 30 сентября этого года. Было представлено более 600 материалов из 11 республиканских и 37 районных средств массовой информации.

Победители конкурса определились в трех номинациях – «Лучшее освещение хода уборочных работ», «Лучший аналитический материал об уборочной кампании» и «Лучший материал о лидерах жатвы».

«Летом у нас возник вопрос, как преодолеть трудности уборки урожая, мобилизовать наших специалистов отрасли. Поэтому было объявлено о проведении конкурса, чтобы как можно шире осветить ход кампании. Все старались, и мы вместе дружно хорошо поработали и победили», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Глава Минсельхозпрода особо отметил районные СМИ. «Это консультанты, защитники, помощники сельского населения, – подчеркнул он. – Аграрная журналистика совсем другая, здесь надо знать философию сельской жизни».