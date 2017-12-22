Больше всего болельщиков приедет на игры ЧМ-2018 в Казань из Ирана

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Наибольшее число болельщиков должно приехать в Казань на игры чемпионата мира по футболу 2018 года из Ирана. Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитет РТ по туризму Сергей Иванов, передает ТАСС.

По имеющемуся прогнозу, в столицу Татарстана должны будут приехать от 5 до 7 тыс. иранцев и от 3 до 5 тыс. испанцев. Также предполагается присутствие австралийцев и южнокорейцев. Меньше всего ожидается фанатов из Колумбии – из-за дальности и дороговизны перелета, пояснил спикер.

Кроме того, в Казань могут приехать и представители стран, национальные команды которых не пробились на мундиаль, – например, австрийцы и итальянцы, добавил Иванов.

Игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Казани состоятся Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня).