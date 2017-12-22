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Политика

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина кандидатом в Президенты

22 декабря 2017, 21:24

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, созданный для помощи Павлу Грудинину в политической борьбе.
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(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Пленум ЦК КПРФ на сегодняшнем заседании поддержал выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост Президента России. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, сообщает РИА Новости.

«Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил Зюганова. И кандидатом на должность Президента (выдвинут) Грудинин Павел Николаевич», – рассказал член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

По словам депутата-коммуниста Леонида Калашникова, совет, который возглавит Зюганов, будет создан для того, чтобы помочь Грудинину в политической борьбе.

О выдвижении Грудинина в качестве кандидата от партии в Президенты стало известно накануне вечером. По информации газеты «Коммерсант», кандидатуру Павла Грудинина предложил сам Зюганов.


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