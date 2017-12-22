Пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть Грудинина кандидатом в Президенты

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Пленум ЦК КПРФ на сегодняшнем заседании поддержал выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на пост Президента России. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит Совет народно-патриотических сил, сообщает РИА Новости.

«Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил Зюганова. И кандидатом на должность Президента (выдвинут) Грудинин Павел Николаевич», – рассказал член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

По словам депутата-коммуниста Леонида Калашникова, совет, который возглавит Зюганов, будет создан для того, чтобы помочь Грудинину в политической борьбе.

О выдвижении Грудинина в качестве кандидата от партии в Президенты стало известно накануне вечером. По информации газеты «Коммерсант», кандидатуру Павла Грудинина предложил сам Зюганов.