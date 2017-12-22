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Помощника Гройсмана арестовали по подозрению в госизмене

22 декабря 2017, 21:16

Ежов не признает своей вины и настолько шокирован случившемся, что даже не разговаривает.
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(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца по подозрению в государственной измене заместителя руководителя протокола Премьер-министра Украины Станислава Ежова. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Шпирука.

Информацию об аресте подтвердила и пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter’е.

По словам защитника, следствие будет длиться до 17 февраля: оно займется изучением изъятых у Ежова материалов.

При этом сам обвиняемый вину не признает и находится в шоковом состоянии. Он даже не разговаривает, подчеркнул адвокат.

Ежову вменяется преступление, предусмотренное статьей «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины. Она не предполагает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

При задержании чиновника начальник Департамента контрразведки СБУ Алексей Петров заметил, что тот «имел доступ к достаточно узкой инсайдерской информации Кабинета Министров» и «очень ответственно, прилежно и творчески работал на российские спецслужбы».  


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