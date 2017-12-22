В РТ наградили победителей юбилейного конкурса «Мы – граждане России!»

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мы – граждане России!». Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

Республиканский конкурс проводится ежегодно в рамках мероприятий по повышению правовой культуры избирателей с ограниченными физическими возможностями. Организуется он ЦИК Татарстана совместно с Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих.

«В этом году пятый юбилейный конкурс мы приурочили к главному политическому событию 2018 года – выборам Президента Российской Федерации», – пояснил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Всего более 300 ребят из 40 районов республики, Казани и Набережных Челнов представили свои творческие работы. «В каждом рисунке, в каждой поделке, в каждом эссе и стихотворении чувствуется активная гражданская позиция, гордость за достижения своей страны, своей малой Родины и желание развиваться и достигать успехов вместе с ней», – заметил Шагиахметов.

На сегодняшний день, согласно данным Федерального реестра инвалидов, в Татарстане насчитывается около 300 тыс. граждан с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 лет, проинформировал глава ЦИК РТ.

«Эта наша особая группа избирателей, которая отличается по состоянию здоровья, но ничем не отличается по объему и полноте избирательных прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации и выборным законодательством. Наша задача – создать для них равные условия в реализации их конституционного права – участия в выборах, обеспечив удобные способы голосования, доступ к информации», – подчеркнул он.

В рамках подготовки к выборам Президента России ЦИК Республики Татарстан совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, органами местного самоуправления ведет активную работу по созданию беспрепятственных условий для голосования граждан, являющихся инвалидами.

В день голосования на избирательных участках для избирателей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата будут установлены 200 специальных кабин. Для инвалидов по зрению будут изготовлены информационно-разъяснительные материалы, напечатанные шрифтом Брайля, а также трафареты для заполнения избирательного бюллетеня. Для голосования инвалидов по слуху будут привлечены сурдопереводчики.