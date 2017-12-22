Челнинская школьница посетит президентскую елку в Москве

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Шестиклассница из Набережных Челнов вошла в татарстанскую делегацию из 106 детей, которая 26 декабря отправится на президентскую елку в Москву. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Алия учится в лицее-интернате № 84 имени Гали Акыша. Девочка уже четыре года является волонтером Детского ордена милосердия Городского дворца творчества детей и молодежи, который помогает детям-инвалидам.

Недавно школьница вернулась со Всероссийского слета юных добровольцев 2017 года, который прошел в Москве. Несмотря на юный возраст, девочка в будущем планирует открыть реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Алия – единственный ребенок из Набережных Челнов, который попадет на президентскую елку. В программе для детей – новогоднее представление в Большом Кремлевском дворце. Также для делегации предусмотрена экскурсия в музей человека «Живые системы» и посещение катка на Красной Площади.