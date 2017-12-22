Воспитанники высокогорского центра «Балкыш» отпраздновали юбилей

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Высокогорскому Дому детского творчества «Балкыш» исполнилось десять лет. К юбилею центра его воспитанники подготовили концерт из самых лучших номеров, пишет газета «Высокогорские вести».



В преддверии концерта работало несколько выставок, приуроченных к знаменательной дате. Отметить знаменательную дату пришли высокие гости и выпускники центра. Некоторые выпускники не только пришли посмотреть концерт, но и сами выступили перед многочисленной публикой.



Директор центра «Балкыш» Гузель Абдулазянова рассказала, что ребенок, занимаясь здесь, может стать конферансье, певцом, танцором или актером. За десять лет педагогический коллектив доказал, что могут воспитать юное дарование в любом направлении эстрадного искусства.



В знак благодарности в торжественной обстановке от имени главы района преподавателям вручили сертификат на новые костюмы.