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В Кокшетау состоялась презентация книги об истории татар Казахстана

22 декабря 2017, 23:51 , Фото: inform.kz

В Кокшетау состоялась презентация книги об истории татар Казахстана Издание подготовлено на документальной основе.
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(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В Кокшетау 21 декабря состоялась презентация книги ветерана казахстанской журналистики Ларисы Аитовой. Новое издание «Родительский дом» посвящено истории татар, сообщает медиацентр Казахстанского конгресса татар и башкир.

Автор рассказала, что в книге нет вымысла или полета творческой фантазии автора. Издание подготовлено на документальной основе.

В литературном труде четыре главы: «Татарский народ и его предки», «Татары в Казахстане», «Моя родословная», «Кокшетауские татары».

«Родительский дом – начало начал. <…> Это тот Дом, имя которому Родина, наша Республика Казахстан. И татары в этом доме – как частица одного единого целого, всего многонационального народа», – подчеркнула в предисловии к книге автор произведения.

В ходе презентации Лариса Аитова рассказала о работе над своими произведениями, прочла отрывки из книг, ответила на многочисленные вопросы аудитории.

Участникам встречи показали виртуальный фотоальбом, созданный на основе снимков автора и фотографий татар Кокшетау. Прозвучали песни в исполнении татарского фольклорного ансамбля «Галиябану». Презентация завершилась автограф-сессией.

Лариса Аитова – автор книг «Костер моей памяти» и «Забвению не подлежит», репортажей о родном крае, акмолинских земляках, дипломант многих областных творческих конкурсов. За книгу и документальный фильм об известном писателе, авторе романа «Черная Колыма» Ибрагиме Салахове награждена медалью «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля».

 


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