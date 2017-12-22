В Кокшетау состоялась презентация книги об истории татар Казахстана

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В Кокшетау 21 декабря состоялась презентация книги ветерана казахстанской журналистики Ларисы Аитовой. Новое издание «Родительский дом» посвящено истории татар, сообщает медиацентр Казахстанского конгресса татар и башкир.



Автор рассказала, что в книге нет вымысла или полета творческой фантазии автора. Издание подготовлено на документальной основе.



В литературном труде четыре главы: «Татарский народ и его предки», «Татары в Казахстане», «Моя родословная», «Кокшетауские татары».



«Родительский дом – начало начал. <…> Это тот Дом, имя которому Родина, наша Республика Казахстан. И татары в этом доме – как частица одного единого целого, всего многонационального народа», – подчеркнула в предисловии к книге автор произведения.



В ходе презентации Лариса Аитова рассказала о работе над своими произведениями, прочла отрывки из книг, ответила на многочисленные вопросы аудитории.



Участникам встречи показали виртуальный фотоальбом, созданный на основе снимков автора и фотографий татар Кокшетау. Прозвучали песни в исполнении татарского фольклорного ансамбля «Галиябану». Презентация завершилась автограф-сессией.



Лариса Аитова – автор книг «Костер моей памяти» и «Забвению не подлежит», репортажей о родном крае, акмолинских земляках, дипломант многих областных творческих конкурсов. За книгу и документальный фильм об известном писателе, авторе романа «Черная Колыма» Ибрагиме Салахове награждена медалью «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля».