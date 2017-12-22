Жительница Израиля в 42 года родила 20-го ребенка

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Жительница Израиля в возрасте 42 лет родила 20-го по счету ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Роды продолжались несколько часов и прошли без осложнений. Мальчик появился на свет в срок и абсолютно здоровым.

В многодетном семействе среди 20 детей двое – близнецы. Мать большой семьи уже успела стать бабушкой: у ее старших детей появились собственные малыши.

Женщина живет в Иерусалиме и придерживается ультраортодоксального иудаизма. Она не стала приводить какие-либо подробности о своей семье.