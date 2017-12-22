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Жительница Израиля в 42 года родила 20-го ребенка

22 декабря 2017, 21:43

Мальчик появился на свет в срок и абсолютно здоровым.
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(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). Жительница Израиля в возрасте 42 лет родила 20-го по счету ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Роды продолжались несколько часов и прошли без осложнений. Мальчик появился на свет в срок и абсолютно здоровым.

В многодетном семействе среди 20 детей двое – близнецы. Мать большой семьи уже успела стать бабушкой: у ее старших детей появились собственные малыши.

Женщина живет в Иерусалиме и придерживается ультраортодоксального иудаизма. Она не стала приводить какие-либо подробности о своей семье.


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